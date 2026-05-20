69歳の富山英子さんが殺害された栃木県上三川町の強盗殺人事件。警察は、本事件に『トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）』が関与しているとみて、捜査を進めている。【写真】へそ出しの大胆露出でTikTokを撮影する竹前美結容疑者事件発生前から不穏な空気「事件の実行犯は16歳の高校生ら4人で、彼らは竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者から指示を受けて、犯行に及んでいます。この6人はすでに逮捕されていますが、竹前夫婦も何