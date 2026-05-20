小泉進次郎防衛相は20日、名古屋市の産業用ドローン（無人機）メーカー「プロドローン」の工場を視察した。視察後、記者団に「無人機の生産技術基盤が国内に存在することが不可欠だ」と国産化の必要性を強調。新興企業の防衛産業への参入を後押しし、無人機などの民間技術の軍事転用を積極的に進める考えを示した。同社は国産の産業用ドローンを開発しており、量産化に向けた整備を進めている。小泉氏は開発中の新型攻撃用ドロ