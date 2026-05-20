取材に応じるパナソニックHDの楠見雄規社長＝20日午前、大阪府内パナソニックホールディングス（HD）の楠見雄規社長は20日、報道陣の取材に応じ、人員削減を含む構造改革に関し「国内で踏み込み不足はほぼない」と述べ、一定のめどがついたとの認識を示した。データセンター（DC）向け蓄電システムなど人工知能（AI）関連事業に注力する方針も強調した。パナHDは2025年度、1万2千人の人員削減などの構造改革を実施した。楠見氏