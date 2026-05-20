２０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比７１８円１１銭（１・４５％）安の４万８８３０円７９銭だった。２日ぶりに下落した。全銘柄のうち、約８割にあたる２７１銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、７４６円１８銭（１・２３％）安の５万９８０４円４１銭で、約３週間ぶりに終値が６万円を割り込んだ。前日の米株式市場では、原油高に伴うインフレ（物価