俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が投稿した動画に、さまざまな反響が寄せられている。【映像】“10kg減”を報告した本田望結の近影（動画あり）これまでにも真っ赤なドレスを着たスタイル際立つ装いや、お酒をたしなむプライベート動画などをInstagramに投稿し、さまざまな表情を見せてきた本田。2025年6月2日の21歳の誕生日には、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！