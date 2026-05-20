日本調教師会は２０日、萩原清調教師＝美浦＝が同日に病気のため他界したと発表した。６７歳だった。葬儀等は家族葬で執り行われる。萩原師は１９９６年にＪＲＡ調教師免許を取得。９９年共同通信杯４歳Ｓ（現・共同通信杯）をヤマニンアクロで制して重賞初制覇を達成し、２００９年のダービーをロジユニヴァースで勝ってＧ１初勝利を達成した。ＪＲＡ通算７４３勝（重賞２７勝、５月２０日現在）。Ｇ１は国内外で０９年ダービ