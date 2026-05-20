中古住宅の購入を検討していると、物件価格だけでなく、購入後にかかる固定資産税も気になるものです。毎年支払う費用だからこそ、新築と中古でどのくらい違うのか、事前に把握しておきたい人も多いでしょう。 特に「建物が古いほど固定資産税は安い」と聞くと、中古住宅を選ぶ判断材料の一つになりそうです。ただし、実際の税額は物件ごとの条件によって変わるため、仕組みを知らないまま判断すると、思っていた金額と差が