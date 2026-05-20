2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。歴史部門の第1位は――。▼第1位豊臣秀吉でも､秀長でもない…比叡山を焼き払い､織田家の出世頭になった"中途採用のよそ者武将"の名前▼第2位秀吉でも光秀でもない…｢金ヶ崎の退き口｣で信長を窮地から救ったと考えられる"もう一人"の戦国武将の名前▼第3位なぜ信長は秀吉でも勝家でもなく､光秀に｢比叡山攻め｣を命じたのか…NHK大河では