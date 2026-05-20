高市早苗首相（自民党総裁）は２０日、国会内で野党６党首たちとの党首討論（４５分）を行った。ＡＩエンジニアでチームみらい・安野貴博党首は、今回が党首討論デビュー。持ち時間は３分間だった。まず、安野氏は「総理がＡＩを重要な政治的な課題として認識していただいたということで率直に心強かった」と世界が警戒中の新型ＡＩモデル?クロード・ミュトス?に関して、高市首相がサイバー攻撃などに対応したことを評価した