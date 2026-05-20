フジテレビは20日、6月25日付の役員人事を内定。代表取締役専務執行役員に、石原隆共同テレビ社長が就任する。石原隆氏石原氏は東京外国語大学卒業後、1984年にフジテレビジョン入社。編成部に配属後、『世にも奇妙な物語』『古畑任三郎』『王様のレストラン』といった三谷幸喜脚本作品、『やまとなでしこ』『HERO』などを担当した。その後、ドラマ制作担当局長、映画事業局長、編成局長、取締役編成統括局長などを経て、21年に日