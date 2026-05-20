食後に胃酸が込み上げて胸の奥が激しく痛む「逆流性食道炎」の患者数が増えている。内科医の名取宏さんは「逆流性食道炎を治したいなら、薬を飲むこと以上に、生活習慣を改善することが大事だ。今すぐ始められる3つの方法を試してみてほしい」という――。写真＝iStock.com／Tharakorn※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Tharakorn■胸の奥が焼けるように痛む理由食後しばらくすると胸の奥が焼けるように痛くなる、横になる