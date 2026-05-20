【モデルプレス＝2026/05/20】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】4児の父・39歳五輪選手「タンパク質多めで最高」ノンフライヤー冷食活用の男子弁当◆織田信成、高1男子弁当披露長男の高校入学以降、手作り弁当を公開している織田。「＃お弁当備忘録」とハッシュタグを添え、たっぷりの白米、ノンフライヤーでひと手間か