タレントのパク・スホンが、愛猫ダホンを虐待しているのではないかという疑惑に巻き込まれた。ネットユーザーの間で賛否が続いている。【写真】パク・スホン、23歳年下の妻とツーショットYouTubeチャンネル「パク・スホン 幸せだホン」には5月18日、「パク・スホンを救ってくれた猫ダホンの近況｜18カ月の赤ちゃんと一緒にする育児・育猫Vlog｜散歩する猫」というタイトルの動画がアップロードされた。この日の動画には、愛猫ダホ