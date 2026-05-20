香川県教育委員会 香川県教育委員会は2026年5月22日から県内の小学3、4、5年生を対象に、2026年度「スーパー讃岐っ子育成事業」の参加者を募集します。 優れたスポーツの素質を持つ子供を発掘して育成するのが目的です。書類審査と体力測定で3年生を25人程度、4年生と5年生をそれぞれ10人程度選びます。 スーパー讃岐っ子の修了生には、レスリングの吉田泰造選手（日本体育大2年）や自転