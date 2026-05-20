◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２０日・甲子園）中日が初回に先取点を奪った。組み替えた上位打線が機能。今季初の１番に入った村松開人内野手が四球で出塁すると、山本泰寛内野手が犠打を決めた。１死二塁として、こちらも今季初めて３番で起用された板山祐太郎内野手が中前に先制打を放った。さらに２回には山本が今季１号３ランを放った。「良い感触でした。先制した後、すぐに次の１点を取ることができて良かったです