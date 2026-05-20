消防によりますと、福岡県久留米市の山林で19日に起きた火災は、20日午後5時50分に鎮圧状態となりました。延焼の恐れはなくなりました。19日午前9時40分の通報から、およそ32時間かかって鎮圧状態となりました。 火災が起きているのは、福岡県久留米市山本町耳納の山林です。久留米広域消防本部によりますと、草刈り機の排気口の熱で刈った草に着火し、燃え広がったとみられています。一夜明けた20日午前6時から消火活動が再