Official髭男dism Official髭男dismが、昨春に開催したバンド初のスタジアムツアーの模様を収めたライブ映像作品「OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025」を7月15日に発売すること決定した。本映像は、全4公演で約25万人を動員したOfficial髭男dism初のスタジアムツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』のツアーファイナル公演となる、2025年6月1日開催の日産スタジアム公演のライブを完全収