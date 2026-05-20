◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２０日・エスコンフィールド）楽天の前田健太投手（３８）が日本ハム戦に先発した。初回は苦しんだ。無死一、二塁のピンチを招くと、郡司に中前適時打。先制点をいきなり献上した。それでも、その後の１死二、三塁のピンチでは浅間を空振り三振、野村を一邪飛に打ち取り、追加点は与えなかった。１１年ぶりにＮＰＢ復帰した今季はここまで１軍では４試合に先発して０勝２敗、防御率４・４１。