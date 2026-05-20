無理のない動きで幅広い年代の人が楽しめる「スローエアロビック」の体験会が20日、長井市で開かれ市民たちが楽しみながら体を動かしました。「ゆらゆら揺れていきますゆら～ゆら～手を交互に伸ばしていきます伸びて～伸びて～」「スローエアロビック」は認知症予防や運動機能向上のため公益社団法人日本エアロビック連盟が発案したものです。体をのばしたりひねったりなどシンプルな運動を繰