400年以上の歴史を誇る「酒田まつり」の本祭りが20日、行われました。神輿や山車行列が通りを練り歩き、酒田市の中心市街地が活気に包まれました。酒田まつりは、上下2つの日枝神社の例大祭「山王祭」として、417年前の1609年から一度も休むことなく続く伝統の祭りです。20日の「本祭り」では、山車行列や時代行列などが行われ、市内から27団体、およそ2000人が参加しました。にぎやかなお囃子の音にあわせて子どもたちが引く山車