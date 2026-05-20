「人間が死を乗り越えるための本を書いてほしい」その依頼をきっかけに、長編小説『頭を木魚に』を上梓したのは、M-1グランプリの王者としても知られ、さらに仏教マニアでもある、お笑いコンビ「笑い飯」の哲夫さんだ。刊行のタイミングに合わせて実現した今回のインタビューでは、創作の背景にある仏教の思想や、作品に込めた思い、読者に届けたいメッセージについて話を聞いている。仏教の知識を基に、番組出演や講演、執筆活動