シリーズ累計販売数50万枚*を突破し、楽天市場レディースファッション総合カテゴリーで2カ月連続1位を獲得したラディアンヌの「垂れないブラトップ」シリーズ。今季は待望の新色「ピンク」と「ブラウン」が仲間入りし、さらに注目を集めています♡ インナーとしてはもちろん、1枚でトップス見えするデザイン性も人気の理由。毎日のコーデをもっと快適＆おしゃれに楽しめる最新ブラトップ