◇プロ野球セ・リーグ広島ーDeNA(20日、 マツダスタジアム）DeNAの宮粼敏郎選手が負傷交代となりました。「4番・サード」でスタメン出場した宮粼選手。初回の第1打席の初球を振り抜くとボールが宮粼選手の左膝付近に直撃。治療のためベンチ裏に下がりましたが、戻ってくることはなく勝又温史選手に交代となりました。