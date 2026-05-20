重要無形文化財各個認定保持者（人間国宝）に指定されている浪曲師の京山幸枝若（72）が、今春の叙勲で旭日小綬章を受章したのを受け、20日、都内で会見を行った。金屏風（びょうぶ）の前に登場し「こんなにうれしいことはありません。辞めようと思った時分もあったけど、コツコツやってきて良かった」と笑顔を見せた。自身の転機について聞かれると、「10年くらい前から、浪曲の世界が“これはちょっとやばいぞ”と。なんとか