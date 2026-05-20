東京都内で開かれた憲法改正派の集会に寄せられた高市首相のビデオメッセージ＝20日午後高市早苗首相（自民党総裁）は20日、東京都内で開かれた憲法改正派の集会にビデオメッセージを寄せ「各党の協力を得ながら、国会において決断のための議論を進める」と述べ、改憲への意欲を改めて示した。徹底した議論の後に意見集約し、結論を出すのが民主主義の原則だと強調した。79年前の現行憲法施行時とは、日本を取り巻く安全保障環