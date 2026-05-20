タレントのマツコ・デラックス（53）が18日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。2カ月間の療養中の出前事情を明かした。無趣味でインドアのマツコ。療養中は「3時間ぐらい出前何と取るか考えてる」と療養中のルーティンを明かし「何回も頼むの面倒臭いから、こないだとうとうサーティーワンでさ、キャラメルリボン20個も頼んじゃった」と告白。スタジオをざわつかせた。MC相方の村上信五は「こない