4人組ダンスパフォーマンスユニット「新しい学校のリーダーズ」のSUZUKAさんが、インスタグラムを更新。トレードマークの丸メガネとセーラー服から、イメージが激変した近影を披露し、注目を集めている。【写真】えっ、いつもと違う…！SUZUKAさんの激変姿SUZUKAさんは「I bought sunglasses! We bought sunglasses!（直訳・私はサングラスを買いました！私たちはサングラスを買いました！）」と英文でコメントし、写真をア