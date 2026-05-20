うどん県ならではのサービスが再開です。香川の空の玄関口、高松空港で人気だった「うどん出汁の出る蛇口」がきょう（20日）復活しました。 【写真を見る】うどん県の空の玄関口・高松空港で「うどん出汁の出る蛇口」が復活「さすが讃岐」【香川】 高松空港の旅客ターミナルビル2階に約2か月ぶりに登場した、「うどん出汁の出る蛇口」です。（坂俊介記者）「高松空港の土産物店にあるこちらの蛇口。蛇口を開くとうど