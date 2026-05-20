「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。5月19日（火）の放送は、先週に引き続き三宅健を質問ジェンガで深掘り！【動画】三宅健「俺は友達だと思ってない」芸能界の交友関係ぶっちゃけにあのちゃん納得ジェンガを崩さずに積み上げることができれば、ブロックに書かれた質問や指示を相手にぶつけられるというルール。最初にあのちゃんが引き抜いた質問は「仲の良い芸能人は？」。「友達自体はいるんですか？」と聞かれると