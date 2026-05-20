名古屋の東山動植物園近くの林で20日、枯れ草が燃える火事がありました。警察と消防によりますと、20日午前11時半過ぎ、千種区田代町の東山動植物園近くの道路脇の林で、「近くの木から火が出ている」などと通行人の男性から119番通報がありました。消防車など18台が出動して、火はおよそ40分後に消し止められましたが、この火事で枯れ草などおよそ16平方メートルが焼けました。ケガ人はいませんでした。現場は東山