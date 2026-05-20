広島県北広島町と広島交通が災害時の支援について協定を結びました。いざというとき電力の供給にＥＶバスを活用します。 北広島町と広島交通の協定には、ＥＶバスによる避難所などでの電力供給体制の構築や町内でのバスの充電環境の整備などが盛り込まれました。 このＥＶバスは一般家庭が１日で使う約３０倍の電力を搭載し、避難所で扇風機やライトなどの電源に利用できるということです。 また車内にはＵＳＢポート