被爆から81年となる夏を前に、広島市の平和公園では「原爆死没者名簿」の風通しが行われました。原爆投下時刻の午前8時15分。広島市の職員は黙祷を捧げたあと、風通しの作業を始めました。慰霊碑に納められている130冊の名簿には、広島で被爆し去年の8月5日までに亡くなった34万9246人の名前が記されています。市の職員は、湿気を取り除くため丁寧に風を通しました。名簿に記された名前は、長年にわたり被爆者が記帳してき