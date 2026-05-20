中学生が正しい自転車の乗り方を学び、それを地元の人たちに伝えるイベント「サイクル・リレー大作戦」がきょう、下松市で行われました。「サイクル・リレー大作戦」には下松市の末武中学校2年の生徒300人が参加しました。生徒たちはまず事故の映像を見るなどしてヘルメットを着用することの大切さを学びました。続いて、学んだことを地元の人たちに伝えるため安全委員を務める生徒4人が商業施設に移動。「自転車に乗