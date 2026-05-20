パター部門は『スパイダー ZT』が1位、『スコッティ・キャメロン スタジオスタイル』が2位、そして『オデッセイ Ai-DUAL トライビーム』が3位。最近はこの3モデルが僅差でトップ争いを続けている。パターの販売状況について、二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。【写真】4位以下もまとめて発表！鈴木愛が使う「・」が入った白パターは8位ランクイン「今年はパターが最も混戦ですね。例年だとオデッセイ