＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 事前情報◇20日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞昨季、生涯獲得賞金ランキング3位の資格でツアーに出場していた谷口徹は、賞金ランキング136位でシーズンを終え、シード権を逃した。自身にとってシーズン最終戦となった「カシオワールドオープン」では、多くの後輩たちに見守られながら涙のホールアウト。その姿が記憶に新しい。【写真】お疲れ様でした…！胴