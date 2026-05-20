＜ブリヂストンレディス 事前情報◇20日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞主戦場にする米国では決して多くない“大歓声”を浴びることが待ち遠しい。「ギャラリーの人がいっぱい見てくれるのが一番の楽しみ」。馬場咲希にとって、昨年11月の日米共催「TOTOジャパンクラシック」以来となる日本の試合をイメージするとき、これが燃える理由になる。【写真】古江彩佳が「惚れた」ブリヂストン