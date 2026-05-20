韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太が、19日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜深2：36〜深2：55）に出演した。【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太YUTAは、幽体離脱の経験談を詳細に告白。「幼少期から膝と肘がジンジンする感覚があって、それがすごい気持ちよくて、20歳くらいの時に寝ていたら、またその感覚が来て、だんだん