大阪市内で水道管点検の効率化に向けた実証実験が始まりました。 道路を走るラジオコントロールカーのような機械。 5月20日、大阪市内で行われたのは地中に電気を流すことで土壌の状態を計測し、水道管の状態を推測する実証実験です。 この場所では去年5月、約60年前に設置された水道管が破損し、小学校のそばの市道や公園のグラウンドが冠水しました。 全国で老朽化した水道管の点検が急がれる中、この