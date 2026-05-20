19日、中国・上海の日本料理店で日本人を含む3人が切りつけられた事件で中国外務省は、「治安上の個別事案」と述べました。この事件は19日、上海の日本料理店で日本人2人を含む3人が刃物を持った男に切りつけられ、けがをしたものです。この事件について中国外務省の報道官は20日の会見で「治安上の個別事案で、中国側の主管部門が法にもとづいて処理する」と述べ、日本人を狙ったかどうかについては言及を避けました。中国では202