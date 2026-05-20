ラッパー、音楽プロデューサーのSKY-HI（39）が代表取締役CEOを務め、BE:FIRSTらが所属する音楽プロダクション「BMSG」が20日、公式サイトを更新。5月21日以降に案内する同社主催のライブ公演について、チケット価格を一部改定すると発表した。物価やエネルギー、人件費高騰によるコスト上昇のため。同サイトで「2026年5月21日以降にご案内予定のBMSG主催のライブ公演より、チケット価格を一部改定させていただくこととなりま