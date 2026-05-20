20日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午後5時現在は前日比03銭円安ドル高の1ドル＝159円06〜08銭。ユーロは63銭円高ユーロ安の1ユーロ＝184円39〜43銭。原油価格が高止まりし、日本のインフレ懸念から円を売る動きが出た。その一方で、ベセント米財務長官がX（旧ツイッター）で「過度な為替変動は望ましくない」と投稿するなど為替介入への警戒感も強く、値動きは小幅にとどまった。市場で