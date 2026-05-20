【ロンドン＝横堀裕也】英与党・労働党は１９日、６月にも実施される下院の補欠選挙の候補にマンチェスター市長のアンディ・バーナム氏を選出した。バーナム氏は、スターマー首相の退陣を求める党首選への出馬も視野に国政復帰を目指すが、勢いづく右派ポピュリスト政党「改革党」候補との接戦が予想されている。英紙ガーディアンなどによると補選は６月１８日に実施する案が浮上している。バーナム氏は選出を受けて「私は地域