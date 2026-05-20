中国・上海の日本料理店で、日本人を含む3人が切りつけられた事件。犯行直後の現場の様子が明らかになりました。切りつけ事件発生直後の現場周辺を捉えた映像では、2人の男性の近くの床に被害者とみられる男性が座り込んでいる様子が確認できます。現場は、中国・上海市の金融街にある商業ビル。高さ492メートルの地上101階建てで、ホテルや商業施設の他、複数の日本企業が入り、多くの日本人が働く場所です。現場となった店は3階