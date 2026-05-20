女優の桐谷美玲（３６）が１９日、都内で行われた美容機器「Ｕｌｉｋｅ」の新製品発表会に出席した。同社のブランドアンバサダーに就任した桐谷は、白のドレスで登壇。「美容って、毎日を少し前向きにしてくれるものだと思うのですが、自分自身にかける時間を見つけるのは難しいと思います。でもＵｌｉｋｅは隙間時間でケアできるので無理せず続けられることをアンバサダーとして伝えていきたいです」と意気込みを語った。イ