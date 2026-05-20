「マイナビオールスターゲーム２０２６」の要項発表記者会見が２０日に大阪府内のホテルで行われた。全セで指揮を執る藤川球児監督（４５）と全パで指揮を執る小久保裕紀監督（５４）が出席。藤川監督が「本当のプロ」として他球団左腕の名前を挙げた。球宴のひとつの醍醐味である他球団選手との交流。セ・パそれぞれの個人成績（５月１４日時点）が記されたボードに目を通した藤川監督は「若い選手たちは勉強してほしい」として