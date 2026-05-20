帝国データバンクは5月18日、保有する企業データベースおよび登記情報などを基に算出・推計した、「2025年『新設法人』動向調査」の結果を発表した。photo by pixta.jp2025年(1-12月)に全国で新たに設立された法人は15万6,525社(前年比1.8%増)。3年連続で増加し、集計可能な2000年以降で年間最多を更新したほか、10年前の2015年(12.6万社)に比べて年間の設立数は1.25倍に増加した。起業時点での代表者年齢(判明分)をみると、2025年