【その他の画像・動画等を元記事で観る】BURNOUT SYNDROMES のニューシングル「ROCKET」が本日5月20日にリリースとなった。表題曲の「ROCKET」はTVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終（ファイナル）シーズン第3クール」のEDテーマに起用され、アニメファンからも注目を集めている。ボーナストラックとして同アニメシリーズに過去起用された「Good Morning World!」「Good Morning [New] World!」の2曲のほか、新曲「火花」も収