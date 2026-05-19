【その他の画像・動画等を元記事で観る】今年3月、生まれ故郷の鹿児島・奄美大島での凱旋フリーライヴ＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島“シマユイあまみ”＞を成功させた“絶望系アニソンシンガー”のReoNaが、またも新しい試みを届けてくれた。それがアニメイト主催のライブイベント“AOM presents Cheer Concert「ReoNa -よりみち-」”だ。アニメイトによる音楽ライブ企画「AOM（animate opportunity meeting）」の一環となる