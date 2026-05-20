高市早苗首相が2026年5月20日の党首討論で、政治家自身が人工知能（AI）を使う重要性を訴えたチームみらい・安野貴博党首から「必要があれば家庭教師に参りますが、いかがですか」と持ちかけられ、笑顔で「是非お願いいたします」と応じる一幕があった。「AIに働かせて働かせて働かせていけるか」20日の党首討論は、国民民主党・玉木雄一郎代表がトップバッターを務め、その後、中道改革連合・小川淳也代表、立憲民主党・水岡俊一