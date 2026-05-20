お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢さん（50）が、2026年5月19日にXを更新し、同期のお笑い芸人からXでブロックされていることを明かした。元相方とは仲良く2ショット「友達でいてくれました」真栄田さんはXで、「同期のプラスマイナス岩橋にブロックされていた」と報告。添付したスクリーンショットは、元「プラス・マイナス」で今はピン芸人「シャドウ岩橋」として活動する岩橋良昌さん（47）のXのページで、「＠meaeeeeen